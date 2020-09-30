Ресторанам запретили включать в счет дополнительные услуги до согласия на это посетителей

Правительство России утвердило новые правила для кафе и ресторанов. Текст документа опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Ключевое изменение в требования: теперь заведениям нельзя включать в счет дополнительные платежи помимо стоимости блюд, вроде чаевых комиссий и других доплат за обслуживание. Услуги можно предлагать посетителям, но требования их оплаты до получения согласия на то — нет.

Кроме того, потребители теперь имеют полное право получить всю необходимую информацию о блюдах из меню и дополнительных услугах. Это полное название предлагаемой продукции с уточнением способа его приготовления и состава, объем и вес готового блюда, его пищевая ценность, емкость тары и другие подобные сведения.