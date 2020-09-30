Прокуратура хочет заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети» из‑за опроса о травле в школах

Прокуратура Центрального района Петербурга через суд потребовала заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети» из‑за опубликованного там опроса о травле ЛГБТ-подростков в школе, сообщает «МБХ медиа».

«Единственное доказательство в деле — письмо ректора Академии постдипломного педагогического образования Жолован Степана Васильевича, в самом иске оно названо «суждением специалиста». Важно отметить, что это даже не экспертиза и не заключение специалиста», — заявили в «Российской ЛГБТ-сети».

Ответчиком в иске указан благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», финансирующий сайт. В прокуратуре считают, что опрос «внедряет в сознание тех, кто в нем участвует, ЛГБТ-ценности как норму», а под видом исследования у подрастающего поколения «формируются ЛГБТ-ценности» (о каких именно ценностях идет речь и чем они не соответствуют российскому законодательству, не уточняется).