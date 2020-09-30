Канцлер Германии Ангела Меркель встретится со Светланой Тихановской

На этой неделе у Тихановской уже прошла встреча с главой Франции Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе. В ближайшее время Тихановская проведет и другие встречи с главами стран ЕС.

При этом Меркель заявила, что Германия не признает президента Александра Лукашенко в качестве официально выбранного главы государства.

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила свою встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской . Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.

Митинги в Беларуси начались 9 августа 2020, после объявления результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, Лукашенко набрал более 80%.

В первые дни демонстрантов жестоко разгоняли ОМОН и военные, в СИЗО задержанных массово пытали и избивали. В результате на улицы стали выходить не только люди, несогласные с официальными результатами голосования, но и недовольные жестокостью силовиков. Митинги в Беларуси почти каждую неделю собирают на улицах сотни тысяч человек.

Белорусская оппозиция сформировала Координационный совет, который должен обеспечить транзит власти в стране. Почти все его участники либо вывезены в другие страны, либо задержаны. 23 сентября Лукашенко провел тайную инаугурацию.