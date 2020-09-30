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Главред сайта Cosmopolitan рассказала, как полицейские отняли у ее сына 8000 рублей

Илья Голубев
Сегодня в 11:17

Главный редактор сайта журнала Cosmopolitan Екатерина Великина рассказала в фейсбуке, как сотрудники полиции отобрали у ее 16-летнего сына 8000 рублей.

По ее словам, он шел после занятий с репетитором к станции метро «Шаболовская» и курил. Неподалеку от него остановился автомобиль патрульно-постовой службы (ППС), из него вышел полицейский. Подросток побежал (позже он объяснил, что боялся наказания за курение) и услышал позади крик: «Стой, ****, почки отобью, стрелять буду».

Парень остановился, сотрудники ППС подошли к нему, поставили лицом к стене и обыскали. Они спросили его, зачем он побежал, получили ответ и предложили «уплатить какой‑нибудь штраф». У сына Великиной были с собой 8000 рублей на репетиторов. Полицейские сказали, что сумма «ни о чем», и пригрозили поездкой в отделение, где будут «искать всякое». В итоге они забрали деньги и удалились со словами: «Без обид, мы тебя не видели».

Пост Великиной разошелся по соцсети, ей позвонили из Следственного комитета и организовали встречу с теми тремя сотрудниками ППС, вымогавшими деньги у ее сына. С ней также встретился начальник отделения Якиманки.

«Единственная причина, по которой это все вообще случилось, — я хотела показать Тиму, что он не бесправен. Что люди, которые говорили «поставим на учет — никогда не поступишь в институт», «мамке не говори», «а что ты скажешь, куда дел деньги», — просто преступники. Уверена абсолютно, что для них придумают какую‑нибудь клевую историю. Окей. Наша клевая история — в аттаче. У меня есть вы. Я не боюсь. И мне очень горько от того, что я не могу помочь вам всем. Простите», — написала Великина.

Она призналась, что беспокоится: по ее мнению, правоохранительные органы отреагировали на эту ситуацию только из‑за информационного шума, который ей удалось поднять благодаря своему положению в медиаиндустрии, при этом многие семьи в стране все так же могут попасть в подобную ситуацию и не получить помощи.

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