Россиянина Евгения Никулина приговорили к семи годам тюрьмы в США за взлом LinkedIn и Dropbox

Федеральный суд Северного округа Калифорнии приговорил к семи годам и четырем месяцам лишения свободы россиянина Евгения Никулина за киберпреступления. Об этом пишет Courthouse News Service.

Евгения Никулина обвиняют во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring.me в 2012 году, а также в краже 117 млн учетных записей. В 2016 году его арестовали в Праге и выдали США. Кроме того, от Чехии выдать Никулина требовала и российская полиция — его обвиняли в краже 3400 долларов через интернет.

Прокуратура во время судебного процесса требовала посадить Никулина на 12 лет в тюрьму, однако судья заявил, что считает Никулина «блестящим и умным парнем, у которого может быть светлое будущее», поэтому снизил наказание до семи лет лишения свободы.

По данным адвоката хакера Аркадия Буха, защита планирует подать на апелляцию. По его словам, Никулин проведет в тюрьме еще не больше двух лет, при этом более половины срока он уже провел под стражей, ожидая решения суда.

Ранее немецкая прокуратура обвинила российских хакеров в кибератаке на одну из крупнейших клиник в Дюссельдорфе, которая состоялась в сентябре 2020 года. Тогда из‑за атаки погибла одна пациентка больницы.