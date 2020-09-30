The War on Drugs анонсировали новый лайв-проект

Последний пост в инстаграме группы — видео с выступлений The War on Drugs. Пока неизвестно, что именно готовят музыканты — лайв-альбом или концертный фильм. Новые материалы они не выпускали с 2017 года, в который вышла их последняя пластинка «A Deeper Understanding» .

The War on Drugs в 2005 году основали Адам Грандусиел и Курт Вайл (который позже покинул группу). С тех пор музыканты выпустили четыре студийных альбома, с восторгом встреченных критиками и слушателями. «A Deeper Understanding» вообще оказался в топе нескольких чартов и обрел статус золотого в Бельгии и Нидерландах.