Сотрудников ВОЗ и работников гуманитарных миссий в Африке обвинили в сексуальном насилии

Сотрудники ВОЗ и работники различных гуманитарных миссий, которые боролись со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго, подвергали женщин многолетнему сексуальному насилию. Об этом говорится в большом расследовании The New Humanitarian и Thomson Reuters Foundation.

Сотрудников гуманитарных миссий обвинили в насилии более 50 жительниц Конго. В расследовании говорится, что женщины подвергались сексуальному насилию минимум с 2018 года по март 2020 года. Большинство обвинений в насилии и сексуальной эксплуатации были направлены против врачей, работающих на ВОЗ.

Часть женщин также выдвинули обвинения против мужчин, которые работают в Министерстве здравоохранения Конго. Кроме того, в расследовании также говорится о пострадавших от действий сотрудников ООН и еще четырех международных благотворительных фондов.

Большинство сотрудников ВОЗ и гуманитарных миссий по борьбе со вспышкой Эболы прибыли в Конго из Бельгии, Франции, Канады, Буркина-Фасо, Гвинеи и Кот-д’Ивуара. Многие из них не использовали презервативы, и как минимум две местные жительницы забеременели в результате сексуального насилия. Многие пострадавшие рассказывали, что их заставляли заниматься сексом в обмен на работу в составе гуманитарных миссий.

«Единственный способ получить работу в этих организациях для женщины — заняться сексом с мужчиной, который там работает», — рассказала одна из жертв насилия.

Руководство ВОЗ заявило, что все обвинения «будут тщательно исследованы». При этом все виновные будут уволены из организации и переданы в правоохранительные органы.