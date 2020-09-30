Институт цвета Pantone создал новый оттенок красного под названием «Менструация»

Институт цвета Pantone, который известен своим проектом «Цвет года», представил новый оттенок красного цвета под названием «Менструация». Об этом говорится в инстаграме института.

Цвет «Менструация» создан при поддержке шведского производителя менструальных чаш Intimina, который запустил благотворительный проект по борьбе с предрассудками вокруг феномена месячных.

«Активный и смелый красный оттенок создан для вдохновения тех, у кого менструация, чтобы они гордились собой и относились к этому периоду с уверенностью», — сообщает вице-президент Pantone Лори Прессман.