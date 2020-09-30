Институт цвета Pantone создал новый оттенок красного под названием «Менструация»

Институт цвета Pantone, который известен своим проектом «Цвет года», представил новый оттенок красного цвета под названием «Менструация». Об этом говорится в инстаграме института.
Цвет «Менструация» создан при поддержке шведского производителя менструальных чаш Intimina, который запустил благотворительный проект по борьбе с предрассудками вокруг феномена месячных.
«Активный и смелый красный оттенок создан для вдохновения тех, у кого менструация, чтобы они гордились собой и относились к этому периоду с уверенностью», — сообщает вице-президент Pantone Лори Прессман.
Институт цвета Pantone — исследовательская часть одноименной корпорации, которая занимается разработкой цветовых палитр, а также прогнозирует цветовые тренды.
При этом Pantone не в первый раз создает партнерские цвета — в июне компания представила цвет «Ультрачерный», созданный вместе с рэпером Nas. Часть выручки компании также пошла на благотворительность.
Недавно «Афиша Daily» выбрала 20 вещей в цвете 2020 года Classic Blue по версии Pantone.