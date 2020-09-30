перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Умерла кошка-героиня мема «кричащий плачущий кот» 13:46
Прокуратура хочет заблокировать сайт «Российской ЛГБТ-сети» из‑за опроса о травле в школах 12:52
В России создадут базу данных переболевших COVID-19 граждан 12:25
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится со Светланой Тихановской 11:48
Главред сайта Cosmopolitan рассказала, как полицейские отняли у ее сына 8000 рублей 11:17
В России за сутки зафиксировано 8481 новых случаев заражения COVID-19 10:38
The War on Drugs/Instagram The War on Drugs анонсировали новый лайв-проект
The War on Drugs анонсировали новый лайв-проект 10:32
Россиянина Евгения Никулина приговорили к семи годам тюрьмы в США за взлом LinkedIn и Dropbox 10:23
Сотрудников ВОЗ и работников гуманитарных миссий в Африке обвинили в сексуальном насилии 10:04
Институт цвета Pantone создал новый оттенок красного под названием «Менструация» 8:28
В Москве домашний режим для пожилых и хронических больных будет действовать до 28 октября Вчера в 22:47
Ktomy.media/YouTube «Живые мемории»: вышел трейлер документально-анимационного сериала про деятелей российской культуры
«Живые мемории»: вышел трейлер документально-анимационного сериала про деятелей российской культуры Вчера в 21:50
Кинотеатр Garage Screen и музыкальный фестиваль Fields проведут цикл аудиовизуальных перформансов Вчера в 21:02
В Великобритании попугаи оскорбляли посетителей парка дикой природы. Их пришлось «выселить» Вчера в 20:55
Музей «Гараж» открыл новое направление своего эндаумент-фонда Вчера в 20:33
Disney снимет сиквел «Короля Льва» Вчера в 20:29
Новый приговор Юрию Дмитриеву, Кайл МакЛаклан на Comic Con Russia и другие новости дня Вчера в 20:16 Дайджест
«Орден» В соцсетях раскритиковали детскую площадку «Силовичок». Ее создатели обвинили в этом оппозицию
В соцсетях раскритиковали детскую площадку «Силовичок». Ее создатели обвинили в этом оппозицию Вчера в 20:10
В Беларуси портал Tut.by лишили статуса СМИ Вчера в 19:30
Кинотеатрам Москвы рекомендовали соблюдать масочный режим Вчера в 19:22
Отключить рекламу

Институт цвета Pantone создал новый оттенок красного под названием «Менструация»

Сегодня в 8:28

Институт цвета Pantone, который известен своим проектом «Цвет года», представил новый оттенок красного цвета под названием «Менструация». Об этом говорится в инстаграме института.

Цвет «Менструация» создан при поддержке шведского производителя менструальных чаш Intimina, который запустил благотворительный проект по борьбе с предрассудками вокруг феномена месячных.

«Активный и смелый красный оттенок создан для вдохновения тех, у кого менструация, чтобы они гордились собой и относились к этому периоду с уверенностью», — сообщает вице-президент Pantone Лори Прессман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Presenting “Period”, a new red shade created to break the stigma around menstruation and promote period positivity. Swedish healthcare brand @intimina came to Pantone Color Institute to develop this custom color in support of their global campaign to make menstruation more visible and normalize this most normal of bodily functions. “An active and adventurous red hue, courageous Period emboldens people who menstruate to feel proud of who they are. To own their period with self-assurance; to stand up and passionately celebrate the exciting and powerful life force they are born with; to urge everyone regardless of gender to feel comfortable to talk spontaneously and openly about this pure and natural bodily function.”

Публикация от PANTONE (@pantone)

Институт цвета Pantone — исследовательская часть одноименной корпорации, которая занимается разработкой цветовых палитр, а также прогнозирует цветовые тренды.

При этом Pantone не в первый раз создает партнерские цвета — в июне компания представила цвет «Ультрачерный», созданный вместе с рэпером Nas. Часть выручки компании также пошла на благотворительность.

Недавно «Афиша Daily» выбрала 20 вещей в цвете 2020 года Classic Blue по версии Pantone.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить