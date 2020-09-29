В Москве домашний режим для пожилых и хронических больных будет действовать до 28 октября

В Москве домашний режим для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания, будет действовать до 28 октября. Об этом сообщается в указе мэра города Сергея Собянина.

До этого же времени рекомендуют, чтобы максимально возможное число сотрудников компаний работали удаленно.

Уже несколько дней подряд в России выявляют более восьми тысяч новых случаев коронавируса. Это максимум с июня.

В Москве и Московской области на фоне увеличения числа заболевших вернули ограничения, связанные с пандемией коронавируса: пожилым и людям с хроническими заболеваниями не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Собянин ответил на наиболее популярные вопросы об этом.

«Открытые медиа» сообщили, что власти обсуждают введение повторного карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 за сутки. В любом случае, по информации издания, регионам удастся избежать жестких ограничений, которые действовали весной.