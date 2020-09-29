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Кинотеатр Garage Screen и музыкальный фестиваль Fields проведут цикл аудиовизуальных перформансов

Анастасия Цой
Сегодня в 21:02

Летний кинотеатр Garage Screen музея современного искусства «Гараж» и фестиваль экспериментальной музыки Fields представляют совместную программу «Экранизация» — двухдневный цикл аудиовизуальных перформансов, рассказали «Афише Daily» организаторы.

Они предлагают взглянуть на экранизацию как на адаптацию не только литературных произведений, но и музыкальных. 9 и 10 октября в летнем кинотеатре Garage Screen авангардные музыканты совместно с видео- и медиахудожниками будут экранизировать свои работы.

В первый день, к примеру, саксофонист Александр Сереченко (solo.operator), активно экспериментирующий с примочками и живой обработкой инструмента, выступит с художницей Катей Пряник и запрограммированной ими нейросетью, которая также будет отвечать за создание визуальных форм. А во второй день музыкальный живописец X.Y.R. представит утопию в стиле нью-эйдж, посвященную его аквариумным рыбкам, а видеохудожник Михаил Григорьев выступит в роли иллюстратора, который перенесет их историю на экран.

Всего каждый день будет по три акта — три выступления. Посмотреть полное расписание и купить билеты можно здесь.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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