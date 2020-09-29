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Новый приговор Юрию Дмитриеву, Кайл МакЛаклан на Comic Con Russia и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 20:16

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8232 новых пациента с COVID-19 — это максимум с середины июня. Всего в стране коронавирусом заразились уже 1 167 805 человек.

Из‑за роста числа новых заражений в Москве продолжают возвращать ограничения: кинотеатрам рекомендовали строже следить за зрителями (те часто снимают маски в зале во время сеанса), а осенние школьные каникулы в столичных школах продлили до двух недель. Эти меры оправданны: 90% коек для больных COVID-19 в стране уже заняты.

Верховный суд Карелии изменил приговор историку, главе местного отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Ему увеличили срок — с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. В июле Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и высокопоставленных белорусских чиновников. Санкции включают в себя запрет на въезд и арест активов.

В России идет на переработку не более 7% отходов, а более 90% по-прежнему отправляется на свалки и полигоны. Ситуация с мусором в стране остается неблагополучной, несмотря на начатую «мусорную реформу», выяснили эксперты Счетной палаты.

В Москве запретили продажу алкоголя в заведениях площадью меньше 20 квадратных метров в жилых домах. Необходимость запрета объяснили жалобами москвичей.

На мультфильмах с упоминанием ЛГБТ в российском Netflix появилась маркировка 18+. Теперь их можно посмотреть только через обычный, а не детский аккаунт.

Актер Кайл МакЛаклан, известный по роли в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс», станет специальным гостем фестиваля Comic Con Russia. МакЛаклан представит фильм «Капоне. Лицо со шрамом», в котором он снимался вместе с Томом Харди.

Кинокомпания Warner Bros. выпустила получасовой документальный фильм об одном из величайших суперзлодеев DC Comics — Джокере. В этом году персонаж отмечает 80-летие со дня своего первого появления в комиксах о Бэтмене.

Вышел трейлер российского комедийного фильма о съемках порнографии «Глубже!». Главную роль в нем исполнил Александр Паль («Тряпичный союз», «Верность»).

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  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
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Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
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«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока

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