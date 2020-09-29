Музей «Гараж» открыл новое направление своего эндаумент-фонда

Музей современного искусства «Гараж» расширяет программу своего эндаумент-фонда и открывает направление сбора пожертвований для своих академических и научных программ.

Направление так и называется — «Целевой капитал № 2: Академические программы». Доход он него пойдет по двум программам: во-первых, на гранты для студентов магистратуры «Практики кураторства в современном искусстве» НИУ ВШЭ, оплачиваемые стажировки и формирование специальной профессиональной библиотеки, во-вторых, на поддержку научного журнала The Garage Journal.

Руководство музея «Гараж» учредило эндаумент-фонд для сбора пожертвований на дальнейшие проекты в апреле прошлого года. Пожертвования в фонд не тратятся на текущую деятельность организации, а инвестируются в ценные бумаги через управляющую компанию. На финансирование будущих проектов уходит только доход от инвестиций, а сам фонд выступает гарантом стабильности некоммерческой организации. Внести деньги можно на сайте фонда.