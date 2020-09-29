Кинотеатрам Москвы рекомендовали соблюдать масочный режим

Роспортребнадзор рекомендовал московским кинотеатрам строже следить за тем, чтобы зрители носили медицинские маски, пишет РИА «Новости».

«Когда выключают свет, то в этот момент почему‑то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей. <…> Пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10–15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках», — заявила владельцам кинотеатров глава столичного отделения Роспотребнадзора Елена Андреева.

По ее словам, зрителей, снимающих маски, следует просить надеть их обратно или выводить из зала в случае отказа.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8232 новых пациента с COVID-19 — это максимум с середины июня. Всего в стране коронавирусом заразились уже 1 167 805 человек. В Москве уже несколько дней подряд выявляют более 2000 случаев заражения коронавирусом — впервые за несколько месяцев.