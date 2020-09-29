На Марсе обнаружили скрытую под поверхностью сеть озер с жидкой водой

Исследователи из Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружили под ледником на южном полюсе Марса сеть озер с жидкой соленой водой, сообщает издание Science Alert.

Первое озеро обнаружили в 2018 году, но тогда исследователи не предполагали, что под поверхностью Марса их может быть целая сеть. Водоемы находятся на глубине около 1,5 километров, всего их семь, самый большой имеет длину примерно 20 километров.

На такой глубине температура едва ли поднимается выше 205 Кельвин (- 68 градусов по Цельсию), но вода в озерах все равно остается жидкой — скорее всего, благодаря высокой солености, которая напрямую влияет на температуру замерзания воды.

Исследователи полагают, что эти озера могут сохранить следы жизни, которая, возможно, существовала на Марсе миллиарды лет назад, когда он был похож на древнюю Землю. В будущем к полюсам Марса ученые собираются отправить специальные аппараты, чтобы лучше изучить жидкую воду на планете.

В сентябре ученые из Великобритании и США обнаружили в атмосфере другой нашей соседней планеты, Венеры, фосфин, что может свидетельствовать о наличии там жизни. Дело в том, что на Земле фосфин вырабатывают микроорганизмы, которые не используют для дыхания кислород, а условия в определенных слоях атмосферы, по расчетам, вполне подходят для их развития.