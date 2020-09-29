Исследование: поддерживающая обувь для бега увеличивает риск травм

Поддерживающие кроссовки увеличивают риск получения травм при беге. К такому выводу пришли исследователи из Университета Буффало, работу которых цитирует Business Insider.

Современная обувь для бега разработана с учетом особенностей, которые делают занятия спортом более комфортными и энергоэффективными. Одна из таких особенностей — наличие пружинистых материалов в районе носка кроссовка, которые сжимаются и разжимаются при беге, помогая мышцам работать эффективнее и меньше уставать.

Согласно новому исследованию, частое ношение поддерживающей обуви ослабляет мышцы стопы. Это может привести к возникновению травм при ношении обычной обуви.

Такой вывод ученые сделали на основе наблюдений за 13 добровольцами, которые ходили по беговой дорожке в обуви и без нее. Участники эксперимента сначала ходили босиком, а затем надевали обувь с разной степенью поддержки. Исследователи следили за положением стопы участников и напряжением мышц с помощью инфракрасных камер и специальных пластин, встроенных в беговую дорожку, которые позволяли измерить энергию каждого шага.

Результаты показали, что чем лучше работала система поддержки стопы в кроссовках, тем меньше энергии требовалось добровольцам, чтобы оттолкнуться от земли. На основе этих данных ученые пришли к выводу, что ношение обуви с пружинным носком приводит к меньшему напряжению мышц стопы. Это может стать причиной, например, подошвенного фасциита.