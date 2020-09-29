В Подмосковье обстреляли дом и напали на семью активистки и общественного инспектора Анны Скрынник

В городе Долгопрудный в Московской области неизвестные обстреляли дом и напали на семью экоактивистки и общественного инспектора Анны Скрынник. Об этом сообщает «Экоборона Московской области».

Анна Скрынник и ее дети записали происходящее на видео. В нем они говорят, что вызвали полицию и скорую помощь, но за 20 минут никто так и не приехали. Сообщается, что мужа активистки избили, она вместе с ним находится в больнице.