В Подмосковье обстреляли дом и напали на семью активистки и общественного инспектора Анны Скрынник

В городе Долгопрудный в Московской области неизвестные обстреляли дом и напали на семью экоактивистки и общественного инспектора Анны Скрынник. Об этом сообщает «Экоборона Московской области».
Анна Скрынник и ее дети записали происходящее на видео. В нем они говорят, что вызвали полицию и скорую помощь, но за 20 минут никто так и не приехали. Сообщается, что мужа активистки избили, она вместе с ним находится в больнице.
В Долгопрудном женщина борется против незаконного мусоросжигания, которое загрязняет воздух, занимается темой утилизации отходов, а также выступает против строительства нелегальных хостелов на территории частного сектора. Некоторые комментаторы обвиняют в организации нападения предпринимательницу, владелицу нелегальных хостелов Любовь Романову, у которой был конфликт с Анной Скрынник.