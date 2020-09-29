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Ролик Prada, посвященный весенней коллекции 2021 года, стал самым просматриваемым за историю бренда

Семён Гудошников
Сегодня в 17:06

Компания Prada заявила, что ролик, посвященный ее весенней коллекции 2021 года, стал самым просматриваемым за историю бренда. Об этом пишет издание WWD.

Видео продолжительностью 35 минут включает презентацию новых моделей и разговор с Миуччей Прадой и Рафом Симонсом. Его транслировали 24 сентября на сайте prada.com и в социальных сетях бренда в рамках Недели моды в Милане.

По заявлениям модного бренда, ролик посмотрели в шестнадцать раз больше человек, чем показ весенней коллекции 2020 года, и в четыре раза больше, чем онлайн-мероприятие Prada Multiple Views SS21 в июле.

Сколько именно просмотров набрало видео, не уточняется, но, по сообщению Prada, только в Китае прямая трансляция привлекла 48 млн зрителей в аккаунтах бренда в Weibo и Douyin. А хештег #PradaSS21 упоминался в день показа 170 млн раз.

Специальную презентацию провели в резиденции Prada Rong Zhai в Шанхае. В различных частях виллы были организованы показы фильмов, а в конце последовал небольшой прием. В мероприятии приняли участие китайские актеры Чень Хаоюй, Ли Гэнси и Оу Хао, а также певцы Цай Сюйкунь, Лю Линцзы и Цзэн Кэни.

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