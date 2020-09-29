Александр Паль снимает порно в трейлере фильма «Глубже!»

«Молодой режиссер, мастер психологической глубины, попадает в порно-индустрию и заставляет всех играть по своим правилам. Никогда еще порно не было таким глубоким!» — говорится в описании к трейлеру на ютьюбе.

Автор сценария и режиссер — Михаил Сегал («Кино про Алексеева», «Слоны могут играть в футбол»). Вместе с Палем в фильме снялись Любовь Аксенова, Олег Гаас, Игорь Угольников, Игорь Верник, Семен Трескунов, Антон Лапенко, Сергей Бурунов и другие. Картина выйдет в прокат 22 октября.

«Глубже!» получил специальный диплом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю» на фестивале «Кинотавр».