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Власти Франции хотят запретить работу диких животных в цирке

Илья Голубев
Сегодня в 17:25

Правительство Франции планирует запретить использование диких животных для развлечения и выгоды людей. Для этого примут сразу ряд новых законов, сообщает издание Le Figaro со ссылкой на министра по экологическим преобразованиям Франции Барбару Помпили.

По ее словам, в ближайшие годы эксплуатировать диких животных запретят передвижным циркам, а трем действующим дельфинариям Франции нельзя будет разводить или приобретать новых дельфинов и косаток (строить новые дельфинарии власти страны также больше не позволят). 3апретят и разведение норок на мех.

Судьбу животных, которые уже работают в цирках, решать будут в зависимости от каждого конкретного случая, но в дикую природу их отпускать не станут. Кроме того, правительство выделят 8 млн евро для перехода цирков и дельфинариев на новые стандарты работы, в соответствии с грядущими законами.

Власти стран Европы все активнее берутся за регулирование отношений людей и животных (как диких, так и домашних). В Германии, например, владельцев собак могут законом заставить более ответственно относиться к своим питомцам.

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