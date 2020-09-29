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Чедвик Боузман отдал часть своего гонорара за съемки в фильме «21 мост» актрисе Сиенне Миллер

Семён Гудошников
Сегодня в 15:48

Актриса Сиенна Миллер рассказала, что Чедвик Боузман отдал ей часть своего гонорара за съемки в криминальном боевике «21 мост». Ранее она рассказывала об этом только своим друзьям-актерам, пишет The Hollywood Reporter.

«Это был фильм с довольно крупным бюджетом, и я знаю, что все понимают разницу в оплате труда в Голливуде, но я попросила сумму, которую студия была не готова мне заплатить. Я не решалась вернуться к работе, моя дочь пошла в школу, и это было не слишком удачное время, поэтому я сказала: «Я буду сниматься за справедливую компенсацию». И в конце концов Чедвик пожертвовал часть своей зарплаты, чтобы я получила столько денег, сколько просила. Он сказал, что я заслужила, чтобы мне заплатили именно столько», — рассказала актриса.

По словам Миллер, решение Боузмана было «самым поразительным поступком, с которым она сталкивалась». «Он был поклонником моих работ, и это было невероятно, поскольку это было абсолютно взаимно. В общем, он обратился ко мне, чтобы предложить этот фильм, но тогда я действительно не хотела больше работать. Я снималась без перерыва и была измотана, но мне очень хотелось с ним посотрудничать», — добавила Миллер.

Чедвик Боузман скончался 29 сентября в возрасте 43 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Причиной смерти стал рак толстой кишки.

Боузман известен прежде всего как исполнитель роли первого чернокожего супергероя в киновселенной Marvel Черной Пантеры. Кроме того, он снимался в фильмах «Маршалл», «21 мост», «Пятеро одной крови» Спайка Ли и других, а также работал в телешоу.

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