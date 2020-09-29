«Я звал сюда всех людей в мире, но они отказались»: Илья Соболев снял пародию на Дмитрия Киселева

Комик Илья Соболев опубликовал пародию на телеведущего Дмитрия Киселева, который сделал репортаж из номера в томском отеле, где, предположительно, был отравлен политик Алексей Навальный.

«Это та самая гостиница, в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу», — говорит, стоя в халате с бритвой, Илья Соболев. «Я, кстати, звал сюда всех людей в мире, но они отказались. Сказали, что брезгуют — здесь же был Киселев. Я, кстати, тоже. Но я в юности развозил проституток, поэтому как‑то справляюсь», — добавил комик.

Киселев в оригинальном видео заявлял, что пригласил переночевать в номер жену, но та отказалась, потому что «брезгует».