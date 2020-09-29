«Я звал сюда всех людей в мире, но они отказались»: Илья Соболев снял пародию на Дмитрия Киселева

Комик Илья Соболев опубликовал пародию на телеведущего Дмитрия Киселева, который сделал репортаж из номера в томском отеле, где, предположительно, был отравлен политик Алексей Навальный.
«Это та самая гостиница, в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу», — говорит, стоя в халате с бритвой, Илья Соболев. «Я, кстати, звал сюда всех людей в мире, но они отказались. Сказали, что брезгуют — здесь же был Киселев. Я, кстати, тоже. Но я в юности развозил проституток, поэтому как‑то справляюсь», — добавил комик.
Киселев в оригинальном видео заявлял, что пригласил переночевать в номер жену, но та отказалась, потому что «брезгует».
В пародии также говорится, что Илья Соболев нашел в номере ушную палочку: «Она вся в лапше. Видимо, оставил Дмитрий». Кроме того, Соболев «нашел» почти использованный рулон туалетной бумаги, что, по его словам, свидетельствует о том, что свою программу телеведущий записал именно здесь.
20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких.
Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда оппозиционера перевезли из Омска, показали, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». 24 сентября Навального выписали, однако на какое‑то время он останется в Германии для реабилитации. Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой.