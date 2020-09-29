Кинокомпания Warner Bros. выпустила получасовой документальный фильм об одном из величайших суперзлодеев DC Comics — Джокере, который в этом году отмечает 80-летие со дня первого появления в комиксах о Бэтмене.

Фильм назвали «The Joker: Put on a Happy Face» (примерный перевод — «Джокер: Натяни улыбку»). Он рассказывает историю персонажа в комиксах, а затем — в фильмах и мультфильмах. В документалку в том числе вошли фрагменты интервью актеров, которые играли Джокера: Хоакина Феникса, Джека Николсона, Хита Леджера, Джареда Лето, а также других артистов, так или иначе связанных с этим персонажем.