«Мы думаем, что это клип Rammstein»: у координатора архангельского штаба Навального прошел обыск

В квартире координатора штаба Навального в Архангельске Андрея Боровикова утром 29 сентября прошел обыск по делу о размещении порнографических материалов в интернете. Об этом cообщают «Открытые медиа» со ссылкой на жену активиста Дарью Боровикову.

В ходе обыска у Боровикова изъяли два ноутбука и два телефона, а также забрали активиста в отделение полиции для допроса. В постановлении об обыске говорится, что уголовное дело возбуждено «в отношении неустановленного лица», разместившего на странице в «ВКонтакте» «аудиовизуальные материалы порнографического характера».

«Мы думаем, что это клип Rammstein. А может, и нет. Но больше не за что», — рассказывает Дарья Боровикова. Полицейские не уточнили, с каким именно видео связано дело.

В начале сентября Боровикова приговорили к обязательным работам за пропаганду наркотиков. Суд нашел состав преступления в «изображении наркосодержащего растения — конопли, в том числе в клипе Децла «Лигалайз».

«Всем понятно, что это за активную гражданскую позицию. У Андрея скоро заканчиваются работы по «дадинской» статье, вот новое дело и придумывают», — считает супруга активиста.