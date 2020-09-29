В России Netflix начал ставить отметку 18+ на мультфильмы с ЛГБТ-тематикой

На мультфильмах с упоминанием ЛГБТ в российском Netflix стала появляться маркировка 18+. Теперь их можно посмотреть только через обычный, а не детский аккаунт. На это обратил внимание глава «Русской пастафарианской церкви» Михаил Самин.

Тем не менее мультфильмы с ЛГБТ-тематикой продолжают находиться в категории Kids TV. Но при начале их просмотра появляется предупреждение «Rated 18+».

Такие ограничения уже заметили на страницах мультсериалов «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Вселенная Стивена», «Кипо и эра чудесных зверей», а также «Принц драконов».

В начале сентября стало известно о планах Netflix полностью локализовать свою работу в России. Партнером сервиса стала «Национальная медиа группа», которая выступит оператором платформы. Для российских пользователей с 15 октября станет доступен новый интерфейс с русскоязычными субтитрами, дубляжом и возможностью оплаты в рублях.