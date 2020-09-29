Госдума переходит на удаленку: за неделю коронавирусом заразились восемь депутатов

Восемь депутатов Госдумы попали в больницу с коронавирусом. Работу парламента пришлось частично перевести на удаленный режим, сообщает «Интерфакс».

«У нас на прошлый понедельник было 10 депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня 18 депутатов. А всего депутатов заболевших, переболевших, имеющих антитела, у нас сейчас 60», — заявил на недавнем заседании парламента его председатель Вячеслав Володин. Уточняется, что 23 сентября умер депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев, заболевший COVID-19.

В удаленном режиме будут проходить заседания комитетов и круглые столы, на удаленку также уйдут некоторые структуры Госдумы, рассадку депутатов изменят, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 8232 новых пациента с COVID-19 — это максимум с середины июня. Всего в стране коронавирусом заразились уже 1 167 805 человек.