«ВКонтакте» переделала раздел «Сообщения» в «Мессенджер»

Разработчики «ВКонтакте» переделали раздел «Сообщения» в полноценный мессенджер с новыми функциями. Теперь он так и называется — «Мессенджер».
Помимо звонка и привычного чата, с помощью мессенджера «ВКонтакте» теперь по номеру телефона можно связаться с теми пользователями, которых пока еще нет у вас в друзьях (правда, личные данные этого человека будут скрыты, пока он не согласится обменяться ими). Кроме того, у пользователей появилась возможность настраивать внешний вид чата — пока что доступна только смена фона, но в ближайшем будущем появятся и другие функции.
Ранее «ВКонтакте» появились групповые видеозвонки, в которых могут участвовать до 128 человек. Также недавно соцсеть позволила загружать документы размером до 2 гигабайт (ранее лимит составлял 200 мегабайт, в десять раз меньше).
Также в последнее время разработчики «ВКонтакте» внедряют все больше социальных сервисов, связанных не только с общением, образованием и культурой, но и с повседневной жизнью: недавно, например, в соцсети появились рарзделы поиска жилья и работы, помощник в борьбе с вредными привычками и сервис слежения за здоровьем.