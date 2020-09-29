«ВКонтакте» переделала раздел «Сообщения» в «Мессенджер»

Разработчики «ВКонтакте» переделали раздел «Сообщения» в полноценный мессенджер с новыми функциями. Теперь он так и называется — «Мессенджер».

Помимо звонка и привычного чата, с помощью мессенджера «ВКонтакте» теперь по номеру телефона можно связаться с теми пользователями, которых пока еще нет у вас в друзьях (правда, личные данные этого человека будут скрыты, пока он не согласится обменяться ими). Кроме того, у пользователей появилась возможность настраивать внешний вид чата — пока что доступна только смена фона, но в ближайшем будущем появятся и другие функции.