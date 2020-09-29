Названы самые дорогие квартиры Москвы по цене квадратного метра

Компания Skolkovo Reality проанализировала московский рынок недвижимости и выяснила, что самая дорогая квартира в новостройке по цене квадратного метра находится в Пресненском районе. «Квадрат» в ней стоит 2,8 млн рублей, а общая площадь составляет 460 квадратных метров. Собственнику такая недвижимость обойдется в 1,3 млрд рублей, пишет «Лента.ру».

Среди вторичного жилья самое дорогое предложение на рынке — четырехкомнатные апартаменты в бизнес-центре «Москва-Сити». За них покупателю нужно заплатить почти 1,5 млрд рублей при цене одного метра в 5,1 млн рублей (общая площадь — 292 «квадрата»).

Больше всего дорогих квартир в категории «двушек». Самая высокая цена «квадрата» среди них — 1,6 млн рублей — в 160-метровой квартире в Хамовниках. Среди «однушек» самой дорогостоящей оказалась недвижимость, где квадратный метр обойдется в 1,4 млн рублей при площади в 79,1 «квадрата», а среди «трешек» — 2 млн рублей при площади в 163,5 «квадрата».

Ранее портал поиска недвижимости ЦИАН проанализировал рынок и нашел самые маленькие квартиры в России.