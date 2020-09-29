Российских хакеров обвинили в кибератаке на немецкую больницу. Из‑за нее умерла одна пациентка

Немецкая прокуратура обвинила российских хакеров в кибератаке на одну из крупнейших клиник в Дюссельдорфе, которая состоялась в сентябре 2020 года. Об этом пишет Baza.

В середине сентября в Университетской клинике Дюссельдорфа обнаружили вирус-вымогатель DoppelPaymer, который заразил аппаратуру, в результате чего медики потеряли доступ ко всем данным и системам управления. Вирус зашифровал 30 серверов больницы, а на одном из них оставил контактный адрес и уведомление с требованием выкупа.

За то время, пока медучреждение было парализовано, скончалась одна пациентка, потому что больница не смогла ее принять. Женщину перенаправили в другую клинику, которая находилась в 32 километрах. Это привело к часовой задержке в лечении, за это время она умерла.

При этом адресовано послание от хакеров было не больнице, а университету Генриха Гейне, к которому она привязана. Следствие, которое проводило проверку взлома, полагает, что преступники просто перепутали цели для хакерской атаки.

Правоохранительные органы связались с хакерами по адресу электронной почты и рассказали, что они взломали сервера больницы, а не университета. В ответ им пришел цифровой код для снятия шифрования, при этом хакеры не стали просить денег.

Несмотря на это, правоохранительные органы не исключают, что все-таки целью хакеров могла быть именно клиника и информация о коронавирусе, которая есть в ее базе.

Эксперты по кибербезопасности связывают эту атаку с группировкой Indrik Spider, которая специализируется на взломах с целью выкупа. Раньше она совершала масштабные атаки на банки с помощью трояна Dridex, при этом для распространения DoppelPaymer тоже используется этот вирус. В исходнике у Dridex от 2014 года есть русские комментарии, а создателем трояна называют группировку хакеров Evil Corp из России.

В 2019 году в США заочно предъявили обвинения 32-летнему Максиму Якубцу, который считается создателем Evil Corp. Сейчас он не может покидать территорию России, поскольку в случае, если он решит выехать из нее, его задержат и экстрадируют в Штаты для суда.

16 июля 2020 года спецслужбы Канады, США и Великобритании обвинили прокремлевскую хакерскую группировку Cozy Bear в атаке на исследовательские учреждения. По данным спецслужб, хакеры атаковали институты и клиники, где разрабатывается вакцина от коронавируса.