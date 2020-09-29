В России выявили 8232 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 8232 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это максимум с 17 июня, днем ранее сообщалось о 8135 выявленных заражениях.
Больше всего новых случаев в Москве (2300), Петербурге (251), Московской (209), Ростовской (190), Нижегородской (168) и Воронежской (165) областях, Ставропольском крае (146), Свердловской области (143), Ханты-Мансийском (143) и Ямало-Ненецком (133) автономных округах.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 167 805. За сутки умерли 160 человек, за весь период — 20 545. Выздоровели за сутки 6479 пациентов, за все время — 952 399. Число активных случаев на данный момент — 181 846.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 33,3 млн человек, более 1 млн из них умерли, свыше 23,1 млн выздоровели. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (7,1 млн), на втором — Индия (6,1 млн), на третьем — Бразилия (4,7 млн).