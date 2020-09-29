В России выявили 8232 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировали 8232 случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это максимум с 17 июня, днем ранее сообщалось о 8135 выявленных заражениях.

Больше всего новых случаев в Москве (2300), Петербурге (251), Московской (209), Ростовской (190), Нижегородской (168) и Воронежской (165) областях, Ставропольском крае (146), Свердловской области (143), Ханты-Мансийском (143) и Ямало-Ненецком (133) автономных округах.