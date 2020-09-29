В Петербурге представили концепцию благоустройства набережных Охты и Оккервиля

Бюро «Проектные решения» разработало концепцию благоустройства набережных Охты и Оккервиля в Петербурге. Об этом этом пишет «Бумага» со ссылкой на пресс-службу бюро.

В концепции постарались отразить пожелания горожан: оставить приоритет за природой, а не активным досугом, сделать пребывание на территории комфортным и включить транзитные пути на набережных в районные и городские маршруты.

Территорию благоустройства разделили на несколько зон: событийно-транзитную и досуговую, где предлагают обустроить места для активного досуга, придомовую-транзитную, в которой организуют небольшие досуговые зоны у домов, а также созерцательно-природную, вмешательство в которую будет минимально — в ней лишь проложат экотропы и установят смотровые площадки.

В «Проектных решениях» подчеркивают, что это не проект благоустройства, а лишь концепция, на которую будут опираться все последующие шаги. Сейчас бюро предстоит отправить концепцию в Комитет по градостроительству и архитектуре и учесть его замечания. Все необходимые согласования для проекта планируется получить до конца года.