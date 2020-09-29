В России занято 90% коек для пациентов с коронавирусом

В России занято 90% из 129 тыс. коек, развернутых для пациентов с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

На сегодняшний день на территории страны занято 115 500 коек для больных с COVID-19 из 129 750 существующих. В ближайшее время из резерва будут переведены еще 54 тыс. коек — места, которые были сделаны специально для больных коронавирусной инфекцией во время периода высокой заболеваемости весной 2020 года.

28 сентября президент Владимир Путин впервые за последние месяцы обратился к россиянам с просьбой прислушиваться к рекомендациям врачей и соблюдать все необходимые меры для борьбы с COVID-19. Несмотря на это, глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит причин для повторного введения карантина.

Сейчас в России зарегистрировано около 193 тыс. активных случаев COVID-19. Всего коронавирусом были инфицированы 1,15 млн россиян, из них более 20 тыс. — погибли. С начала года по всему миру официально зарегистрировано 33 млн больных коронавирусной инфекцией, из них умерло более 1 млн человек.