Американскому туристу грозит два года тюрьмы в Таиланде за негативный отзыв об отеле

Американцу Уэсли Барнсу грозит до двух лет тюрьмы в Таиланде за публикацию негативных отзывов на отель Sea View Resort, который находится на острове Ко Чанг. Об этом пишет Би-би-си.

Уэсли Барнс в своих отзывах обвинил отель «в современном рабстве». При этом в Sea View Resort считают, что такая критика со стороны гостя не соответствует действительности и подрывает репутацию отеля. Представители гостиницы подали на Барнса в суд, впоследствии американца задержали и поместили на несколько дней в тюрьму, откуда он был освобожден под залог и подписку о невыезде.

В заявлении отеля говорится, что в начале 2020 года Уэсли Барнс отдыхал в Sea View Resort и устроил в нем скандал — гость хотел принести на ужин в ресторан свою бутылку алкоголя, но официанты отказали ему в обслуживании. В итоге Sea View Resort оштрафовали туриста за нарушение правил отеля, но Барнс отказался его оплачивать.

Если Барнса признают виновным в нарушении законов Таиланда о борьбе с дезинформацией, американцу грозит до двух лет лишения свободы. При этом часть отзывов уже удалена из сети, например, TripAdvisor удалил оценку Барнса за нарушение правил сервиса.

Представители Sea View Resort считают, что применение закона о борьбе с дезинформацией может быть чрезмерной в такой ситуацией. При этом в заявлении отеля отмечается, что гость сам виноват в этой ситуации.