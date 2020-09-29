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Персонажи «Южного Парка» заполнили трибуны футбольной команды «Денвер Бронкос»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:58

1800 персонажей из мультсериала «Южный Парк» появились на трибунах стадиона, на котором прошел последний матч между футбольными командами «Денвер Бронкос» и «Тампа-Бэй». Об этом стало известно из твиттер-аккаунта колорадского клуба.

Эрик Картман, Стэн Марш, Кайл Брофловски, Кенни Маккормик — все в защитных масках — будут присутствовать на матчах «Денвер Бронкос» до тех пор, пока на стадион не разрешат вернуться зрителям. Пока на трибуны их пускают лишь частично: на игру с «Тампа-Бэй» смогли прийти только 5700 реальных болельщиков.

Персонажи «Южного Парка» заполнили трибуны стадиона не случайно: клубная эмблема «Денвер Бронкос» неоднократно фигурировала в сериале — светильник с ней стоит на столе Стэна. Кроме того, сам придуманный городок Южный Парк находится в штате Колорадо, где в реальности и базируется команда по американскому футболу.

Недавно стало известно, что «Южный Парк» выпустит специальный эпизод, посвященный пандемии коронавируса.

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