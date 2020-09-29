Персонажи «Южного Парка» заполнили трибуны футбольной команды «Денвер Бронкос»

1800 персонажей из мультсериала «Южный Парк» появились на трибунах стадиона, на котором прошел последний матч между футбольными командами «Денвер Бронкос» и «Тампа-Бэй». Об этом стало известно из твиттер-аккаунта колорадского клуба.

Эрик Картман, Стэн Марш, Кайл Брофловски, Кенни Маккормик — все в защитных масках — будут присутствовать на матчах «Денвер Бронкос» до тех пор, пока на стадион не разрешат вернуться зрителям. Пока на трибуны их пускают лишь частично: на игру с «Тампа-Бэй» смогли прийти только 5700 реальных болельщиков.