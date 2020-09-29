В Петербурге в кустах полуголым задержали депутата Игоря Шокина. Его подозревают в убийстве жены

По данным издания, его подозревают в убийстве жены, которой на момент гибели было 60 лет. Ее 55-летний супруг числится главным подозреваемым в уголовном деле по статье «Убийство».

Полицейские обнаружили Шокина в кустах неподалеку от дома, где было найдено тело женщины. Мужчина был наполовину раздет: из дома он ушел в одних трусах.

Как сообщает «Фонтанка», супруги Шокины выпивали в день трагедии. Орудием убийства, по информации издания, мог стать нож.

Игорь Шокин участвовал в выборах как самовыдвиженец и стал депутатом в 2019 году. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что живет и работает в Комарово с 1988 года, в поселке он встретил супругу Татьяну, с которой прожил в браке более 30 лет. У пары есть сын.