Почти каждый пятый россиянин считает, что женщины не должны работать

Около 18% россиян считают, что женщины не должны работать. Об этом свидетельствует исследование холдинга «Ромир» и международного сообщества GlobalNR, пишет «РБК».

В среднем, в разных странах мира считают так же — порядка 16% людей высказываются против женской занятости (от 4% в Бразилии до 45% в Индии). При этом в России к вопросу о работе женщин относятся более патриархально, чем в большинстве других государств: против утверждения «Женщины не должны работать» выступили 58% опрошенных.

В Бразилии таковых — 88%, в США и Великобритании — по 73%, в Германии — 71%, в Китае — 58%. Меньше доля жителей, ожидающих от женщин занятости, в Тайланде (55%), Южной Корее (49%) и Индии (39%). У максимальной доли респондентов в России не оказалось позиции по вопросу работы женщин — 24% против 11% в среднем по миру.

«Мы отмечаем необычную поляризацию мнений по вопросы необходимости женщинам работать: с одной стороны Индия, остающаяся патриархальным государством, а с другой — космополитическая Бразилия. Россия же снова оказалась близка к остальным странам ввиду прогрессивных трендов, которые, однако, все еще сдерживаются традиционным укладом жизни», — прокомментировал исследование президент «Ромир» Андрей Милехин.

Ранее в издании The Conversation появилось исследование, согласно которому женщины-начальники сталкиваются с большим негативом, чем мужчины, когда критикуют подчиненных.