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У первого в мире вылечившегося от ВИЧ человека обнаружили рак в последней стадии

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:46

У американца Тимоти Рэй Брауна, который первым в мире исцелился от ВИЧ, обнаружили рак в последней стадии. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Болезнь вызвана рецидивом рака крови, который был диагностирован у Брауна еще в 2006 году. В 2007 году пациент прошел процедуру трансплантации костного мозга, после чего у него исчезли признаки ВИЧ — врачи не смогли обнаружить их в крови и различных биопсиях Брауна. При этом от ВИЧ мужчина страдал с 1997 года.

Рецидив лейкемии у Брауна произошел в 2019 году. На данный момент, болезнь уже распространилась по всему организму мужчины. Сейчас он проходит лечение в хосписе в калифорнийском Палм-Спрингс.

«Я все еще рад, что он [ВИЧ] у меня был — это открыло двери, которых раньше не было, и побудило ученых работать усерднее, чтобы найти лекарство, о создании которого многие начинали думать как о невозможном», — сказал Браун.

В прошлом декабре число людей с ВИЧ в России превысило 1 млн человек. Согласно опубликованному ранее докладу Минздрава, лица от 18 до 44 лет умирают от ВИЧ чаще, чем от онкологических заболеваний, а также недугов пищеварительной и нервной систем.

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