Эксперты РИА «Новости» представили рейтинг российских регионов, жители которых ведут наиболее здоровый образ жизни. Лидерами списка традиционно стали регионы Северного Кавказа.

При составлении рейтинга эксперты учитывали восемь критериев, среди них — потребление алкоголя, табака, наркотиков, распространенность спорта и условия труда.

Первое место заняли Дагестан и Чечня, в пятерку списка также вошли Адыгея, Краснодарский край и Кабардино-Балкария. Одной из причин, по которым эти регионы попадали в топ рейтинга, эксперты называют традиционно низкий уровень продажи и потребления алкоголя в них. Кроме того, в этих регионах популяризируется занятие спортом и практически нет крупных промышленных объектов, где были бы опасные условия труда.

Замыкают список Амурская область, Забайкальский и Камчатский края, Магаданская и Еврейская автономная области.

При этом эксперты отмечают, что употребление алкоголя остается главной вредной привычкой жителей России. В 2020 году показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя России составляет 7,3 литра. В других странах бывшего СССР этот показатель тоже достаточно высокий: в Беларуси 10,1 литра, на Украине — 5,2 литра, в Казахстане — 3,7 литра.