Fred Perry перестал продавать черно-желтые поло. Их носили члены ультраправой организации Proud Boys

Модный бренд Fred Perry снял с продажи в США и Канаде черно-желтые поло, которые стали популярны среди участников ультраправой организации Proud Boys. Об этом сообщило издание The Guardian.

В заявлении, опубликованном на сайте бренда, сообщается, что компании «невероятно неприятно» видеть, как ее рубашка-поло и логотип с изображением лаврового венка стали ассоциироваться с неофашистской группировкой. «Мы должны сделать все возможное, чтобы покончить с этой ассоциацией», — отметил бренд.

«Чтобы быть абсолютно ясными, если вы видите какие‑либо материалы или продукты Proud Boys с изображением нашего лаврового венка или любой символики черного и/или желтого цвета, они не имеют абсолютно никакого отношения к нам, и мы работаем вместе с нашими юристами над преследованием любого незаконного использования нашего бренда», — сказано в заявлении.

Бренд Fred Perry основан в 1952 году чемпионом теннисного турнира Уимблдон. Черно-желтые поло, выпущенные компанией, начали ассоциироваться с движением скинхедов еще в 60–70-е годы. Fred Perry неоднократно выступал против использования своих вещей ультраправыми группировками.

Организация Proud Boys создана в 2016 году соучредителем журнала Vice Гэвином Макиннесом, который позднее дистанцировался от группировки. Proud Boys настаивают на том, что не являются националистической организацией, однако они известны прославлением насилия и женоненавистничеством. В 2018 году ФБР классифицировало группировку как экстремистскую.