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В Азербайджане полностью заблокировали соцсети из‑за войны в Нагорном Карабахе

Семён Гудошников
Сегодня в 20:11

Правительство Азербайджана заблокировало в стране все главные социальные сети, видеохостинги и мессенджеры. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на данные сервиса NetBlocks.org.

При этом в Азербайджане удалось сохранить весь остальной интернет — чего не получалось в других странах, где пытались на время протестов или военных действий заблокировать соцсети.

По данным сервиса, в Азербайджане заблокированы Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, Zoom, Skype. При этом в перечне не указывается Telegram, которым как раз и пользовались протестующие в Беларуси во время полного выключения интернета в стране.

Правительство Азербайджана объясняет блокировку соцсетей попыткой избежать провокаций со стороны Армении.

Эксперты, опрошенные Znak.com, отмечают, что в России работают 3500 провайдеров, тогда как в Азербайджане — всего три, поэтому в стране очень просто выключить все социальные сети. Кроме того, в Азербайджане существуют 62 автономные системы инфраструктуры для работы интернета, а в России — 6254. При этом чем меньше их на территории государства, тем проще контролировать интернет.

Сейчас до конца непонятно, насколько граждане Азербайджана пытаются обойти блокировку соцсетей через VPN, однако количество технически продвинутого населения в стране намного меньше, чем в Беларуси, где развита технологическая сфера, отмечают эксперты. Во время блокировки интернета в Беларуси за сутки приложение для обхода VPN было скачано более 1 млн раз, притом что население страны составляет около 9,5 млн человек.

Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября 2020 года на территории Нагорного Карабаха. Точное количество пострадавших неизвестно, стороны говорят о сотнях погибших.

Правительства обеих стран обвиняют друг друга в эскалации конфликта, а международное сообщество призывает Азербайджан и Армению немедленно прекратить боевые действия на территории Нагорного Карабаха.

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