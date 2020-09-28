В Азербайджане полностью заблокировали соцсети из‑за войны в Нагорном Карабахе

Правительство Азербайджана заблокировало в стране все главные социальные сети, видеохостинги и мессенджеры. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на данные сервиса NetBlocks.org.

При этом в Азербайджане удалось сохранить весь остальной интернет — чего не получалось в других странах, где пытались на время протестов или военных действий заблокировать соцсети.

По данным сервиса, в Азербайджане заблокированы Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, TikTok, LinkedIn, Zoom, Skype. При этом в перечне не указывается Telegram, которым как раз и пользовались протестующие в Беларуси во время полного выключения интернета в стране.

Правительство Азербайджана объясняет блокировку соцсетей попыткой избежать провокаций со стороны Армении.