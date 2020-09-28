Алексиевич уехала из Беларуси, Япония построит завод на Луне и другие новости дня

В России впервые с начала лета выявили более 8000 новых пациентов с COVID-19. Общее число зарегистрированных случаев достигло 1 159 573.

Более 250 общественных деятелей попросили передать дело историка Юрия Дмитриева в другой регион. Верховный суд Карелии отказал им в этом.

Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию. По словам ее помощницы, отъезд не связан с политической ситуацией.

Главный редактор Nexta Роман Протасевич уходит из проекта. Он пояснил, что не сошелся видением будущего канала с его основателем Степаном Путило.

Разработчик технологии деанонимизации силовиков под маской признался, что алгоритм пока не готов. Примеры, которые были показаны в демонстрационном видео, взяты из телеграм-канала «Каратели Беларуси Архив».

Умер правозащитник Юрий Орлов — основатель Московской Хельсинкской группы. Ему было 96 лет, причины смерти не уточняются.

Дмитрий Киселев провел ночь в томском номере, где останавливался Алексей Навальный. Он надел халат, побрился и заявил, что оппозиционер не доехал бы до аэропорта, если бы отравление «Новичком» произошло в отеле.

«Архнадзор» назвал незаконным проект строительства рядом с Кремлем. Государственная экспертиза разрешила увеличить этажность Шевалдышевского подворья и построить новые корпуса на территории Теплых рядов.

Москвич создал зимний сад на крыше многоэтажки. ТСЖ обвинило его в захвате общественного имущества и обязало снести «незаконное строение на крыше».

Япония собирается к 2035 году построить на Луне завод для производства водородного топлива. Завод будет располагаться около Южного полюса Луны, как раз там, где должны находиться залежи льда.

Каннский кинофестиваль, который перенесли из‑за пандемии коронавируса, пройдет в особом формате с 27 по 29 октября. На нем покажут четыре фильма из основной программы, короткометражные картины и работы молодых режиссеров.

В октябре на московской площадке Main Stage пройдет камбэк культовой хип-хоперы «Копы в огне». В ней примет участие Noize MC, который исполнит роль злодея-спички.