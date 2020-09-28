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Роспотребнадзор не видит оснований для введения карантина

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:55

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что не видит оснований для повторного введения карантина в России в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По мнению Поповой, число заболевших увеличивается из‑за того, что коронавирус становится сезонным заболеванием. Кроме того, рост заражений она связала с тем, что люди возвращаются из отпусков.

«Сегодня цифры растут, потому что вирус ведет себя как и все респираторные инфекции, у него формируется сезонность. Он приходит в холодное время года. Любая эпидемия демонстрирует подъем по второй декаде сентября», — сказала она.

Как отметила Попова, оснований для введения нового карантина не возникнет, если россияне будут следовать рекомендациям: носить маски, мыть руки и внимательно относиться к близким.

За последние сутки в России выявили более 8000 новых случаев коронавируса — впервые с начала лета. Всего в стране зарегистрировали 1 159 573 заражения.

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