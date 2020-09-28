Каннский кинофестиваль пройдет в особом формате в конце октября

Каннский кинофестиваль, который перенесли из‑за пандемии коронавируса, пройдет в особом формате с 27 по 29 октября. Об этом говорится на официальном сайте смотра.

Во Дворце фестивалей и конгрессов будут представлены четыре фильма из официальной программы 2020 года, короткометражные картины, отобранные для конкурса, и ленты молодых режиссеров в рамках программы Cinéfondation.

Жюри, состав которого объявят в ближайшее время, присудит Золотую пальмовую ветвь в категории короткометражных фильмов и призы программы Cinéfondation.

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая. В начале мая сообщалось о его отмене из‑за пандемии коронавируса. Фильмы, отобранные для смотра, решили показать на фестивалях в Торонто, Довиле, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе.