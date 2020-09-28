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Москвич создал зимний сад на крыше многоэтажки. ТСЖ обвинило его в захвате общественного имущества

Семён Гудошников
Сегодня в 18:43

Житель Москвы создал зимний сад на крыше многоэтажного дома. ТСЖ направило жалобу в Мосжилинспекцию, после чего ведомство обязало его снести «незаконное строение на крыше». Об этом пишет РИА «Новости».

Собственнику квартиры в Тимирязевском районе, по адресу: проезд Соломенной Сторожки, дом № 5, надоело, что его окна выходят на стену, поэтому он решил построить на крыше остекленную веранду с навесом. Внутри этой веранды, которая прилегала к его квартире, москвич посадил домашние растения.

ТСЖ дома обратилось в Мосжилинспекцию с требованием, чтобы москвич освободил «незаконно занимаемые общественные пространства». «В ходе проверки инспекторы обнаружили незаконную перепланировку с захватом части общего имущества. Среди нарушений — увеличение площади веранды за счет размещения на кровле дома стеклянной конструкции с навесом», — говорится в сообщении инспекции.

После проверки собственника обязали вернуть крышу дома в первоначальное состояние и снести зимний сад.

На сегодняшний день в России практически не используются крыши многоэтажных домов, в отличие от многих европейских стран и США. При этом московская мэрия в рамках реновации домов собиралась на крышах разбивать сады и парки — создавать горизонтальное и вертикальное озеленение, чтобы компенсировать жильцам районов потерянное озеленение. Об этом в 2017 году рассказывал руководитель Департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский, однако с тех пор новостей на эту тему практически не было.

В мае 2020 года «Российская газета» совместно с КБ «Стрелка» публиковала инструкцию для жителей многоквартирных домов, как сделать на крыше любого дома парк. По данным издания, на сегодняшний день российское законодательство позволяет это сделать.

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