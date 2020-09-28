Российские школьники заняли второе место на Международной математической олимпиаде

Российская команда завоевала две золотые и четыре серебряные медали на Международной математической олимпиаде. С результатом в 185 баллов она заняла второе место. Об этом говорится на сайте олимпиады.

На первом месте школьники из Китая, набравшие 215 баллов, на втором — команда из США с результатом 183 балла.

Золотые медали получили Данила Демин из Сочи и Алексей Львов из Новосибирска. Серебро взяли Иван Гайдай-Турлов и Антон Садовничий из Москвы, Данил Сибгатуллин из Казани, а также Максим Туревский из Петербурга.

Абсолютным лидером в личном зачете стал школьник из Китая Ли Цзиньминь, набравший максимально возможные 42 балла. Посмотреть задачи этого года можно здесь.

Международная математическая олимпиада проводится ежегодно с 1959 года, участвуют в ней школьники старших классов. Им предлагается решить шесть задач из разных областей математики, классифицированных по уровню сложности. В этом году олимпиада впервые проходила онлайн из‑за пандемии коронавируса. Российская команда решала задачи под наблюдением камер в Петербургском педагогическом университете имени Герцена.

В прошлом году школьники из России заняли шестое место, завоевав две золотые и четыре серебряные медали, а в 2018 году оказались на второй строчке с пятью золотыми медалями и одним серебром, уступив лишь команде из США.