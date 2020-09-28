Япония построит на Луне завод для производства водородного топлива

Японское агентство аэрокосмических исследований планирует к 2035 году построить на Луне завод для производства водородного топлива, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Завод будет располагаться около Южного полюса Луны, как раз там, где, по расчетам, должны находиться залежи льда. Этот лед собираются перерабатывать в питьевую воду, а также кислород и водород для дыхания и топлива. Такое производство существенно сократит траты и время на освоение Луны.

Уточняется, что летом власти Японии и НАСА подписали соглашение о сотрудничестве в освоении Луны. Страны будут обмениваться информацией об исследовании Луны и вместе разрабатывать аппараты для ее изучения и освоения. Ранее НАСА также анонсировала программу Artemis, на третьем этапе которой в 2024 году агентство планировало отправить на Луну космонавтов.