«Архнадзор» назвал незаконным проект строительства рядом с Кремлем

Градозащитное движение «Архнадзор» назвал незаконным проект строительства на территории Шевалдышевского подворья и Теплых рядов рядом с Кремлем. Как пишут «Такие дела», организация потребовала у Мосгорнаследия отклонить акт экспертизы, которая разрешает это строительство.

В «Архнадзоре» отметили, что акт Государственной историко-культурной экспертизы позволяет надстроить до шести этажей при реконструкции Шевалдышевского подворья и разрешает строительство новых корпусов переменной этажности на месте трехэтажных корпусов Теплых рядов.

По словам градозащитников, эти участки находятся в охранной зоне ЮНЕСКО, поэтому при работах на их территории допускается только восстановление утраченных архитектурных элементов без увеличения прежних габаритов.

«Здесь сохранилась планировка и памятники XV–XIX веков. Квартал умеренно пострадал в ХХ веке, но подвергся мощной строительной агрессии в годы правления Юрия Лужкова. Опубликованный акт подтверждает, что возникшие тогда планы по уплотнению застройки на территории Шевалдышевского подворья и Теплых рядов лишь отложены на время», — заявили в «Архнадзоре».

Кроме того, в акте ничего не сказано о сохранении внутренней планировки двора со сквозным проездом между Никольской улицей и Ветошным переулком, где сохранились остатки чугунных галерей XIX века. При этом регламент прямо предписывает сохранение композиционно-пространственного типа застройки исторического объекта, отмечают в организации.

В августе 2017 года стало известно о планах перестроить Шевалдышевское подворье в гостиницу. Площадь здания при этом собирались увеличить с 15 тыс. до 20,8 тыс. квадратных метров. Владеет историческим объектом с 2006 года группа «Гута», связанное с ней ЗАО «Маура» называли инвестором реконструкции подворья.