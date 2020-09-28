Мэром румынского города выбрали покойника

Жители румынского города Девеселу в третий раз выбрали мэром политика Иона Алимана, хотя он умер за десять дней до дня выборов, сообщает издание «Нож» со ссылкой на румынское «Радио Свобода».

57-летний Алиман выдвигался от социал-демократической партии, но врачи обнаружили у него коронавирус и гепатит, а 17 сентября он скончался.

В итоге его имя все равно оставили в избирательном бюллетене, а проголосовало за него большинство жителей города — 1020 из 1600 человек. После объявления результатов голосования избиратели посетили могилу Алимана, чтобы почтить его память.

Голосовать за своего кандидата призывали представители его партии — они хотели добиться перевыборов, и им это удалось. Пока город готовится к перевыборам, обязанности мэра будет исполнять его заместитель.