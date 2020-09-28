Ноэл Галлахер раскритиковал современных музыкантов, назвав их «дерьмом»

Бывший вокалист Oasis Ноэл Галлахер в очередном выпуске подкаста Мэтта Моргана рассказал, что в современном мире совсем не осталось «достойных рок-звезд», а новых уже не появится.

«Сейчас в музыке стиль важнее содержания. Я смотрю на молодежь в индустрии, выглядят они, черт возьми, отлично, у них и татуировки, и черт знает что еще, но по итогу они просто дерьмо, они ничего не могут сказать. <…> Самые продаваемые артисты — дерьмо, хотя, когда я рос, самые продаваемые артисты были лучшими. Величайшие группы в мире обычно и продавались лучше всех. А сейчас величайшая в мире — чертова Тейлор Свифт. Серьезно? Да пошли вы», — возмутился в подкасте Ноэл Галлахер.

Он также считает, что легенды вроде Дэвида Боуи или Марка Болана из T-Rex не смогли бы стать популярными в эпоху социальных медиа. Галлахер заявил, что сейчас музыкантам надо записать «что‑то вроде Эда Ширана и тому подобную хрень», чтобы заработать.

В марте Ноэл Галлахер и его группа Noel Gallagher’s High Flying Birds выпустили очередной мини-альбом «Blue Moon Rising». Этот коллектив он собрал в 2010 году после того, как поссорился со своим братом Лиамом, из‑за чего их группа Oasis распалась.

Недавно Ноэл Галлахер признался, что однажды потерял книжку с текстами новых песен Oasis: группу выкинули из отеля за дебош. Те песни поклонники Oasis уже никогда не услышат. А Лиам Галлахер рассказал, как в начале 90-х отправился шпионить за Stone Roses на зерноуборочном комбайне.