Сбер открыл первое обновленное отделение в Москве. В нем наливают кофе и обслуживают без паспорта

Сбер открыл в Москве первое отделение в обновленном формате, который был представлен на конференции банка 24 сентября. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Сбера. Отделение расположено по адресу Цветной бульвар, 2, — вместо привычных стоек регистрации в нем установлены круглые столы, а обслуживание клиентов производится без паспорта, на основе биометрических данных.

© Пресс-служба Сбера

«Конечно, здесь сохранились все наши банковские услуги, теперь они доступны без барьеров, без бронестекол, даже касс у нас нет, деньги по-прежнему можно получить, для этого есть все оборудование», — рассказал агентству Александр Ведяхин, первый замглавы Сбера. В отделении установлены новые банкоматы — снять или внести деньги в них можно бесконтактно, с помощью голосового помощника и системы распознавания лиц. Кроме того, в отделении можно выпить кофе и провести встречу, а также отправить и получить посылку, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси.

© Пресс-служба Сбера 1 из 3 © Пресс-служба Сбера 2 из 3 © Пресс-служба Сбера 3 из 3

В новом офисе банка также установлен демонстрационный умный дисплей SberPortal — его компания также представила на конференции, посвященной своему редизайну. 24 сентября Сбербанк официально отказался от части «-банк» в своем названии — теперь он просто «Сбер». Тогда же руководители банка сообщили, что некоторые отделения будут переоборудованы: в них появятся детская комната, кофемашины, постаматы для получения посылок «СберЛогистики», столики для общения клиентов и сотрудников, специальная биометрическая система для распознавания посетителей.