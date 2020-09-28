Сбер открыл первое обновленное отделение в Москве. В нем наливают кофе и обслуживают без паспорта

Сбер открыл в Москве первое отделение в обновленном формате, который был представлен на конференции банка 24 сентября. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Сбера.
Отделение расположено по адресу Цветной бульвар, 2, — вместо привычных стоек регистрации в нем установлены круглые столы, а обслуживание клиентов производится без паспорта, на основе биометрических данных.
«Конечно, здесь сохранились все наши банковские услуги, теперь они доступны без барьеров, без бронестекол, даже касс у нас нет, деньги по-прежнему можно получить, для этого есть все оборудование», — рассказал агентству Александр Ведяхин, первый замглавы Сбера.
В отделении установлены новые банкоматы — снять или внести деньги в них можно бесконтактно, с помощью голосового помощника и системы распознавания лиц. Кроме того, в отделении можно выпить кофе и провести встречу, а также отправить и получить посылку, купить билеты в кино и на концерты, заказать такси.
В новом офисе банка также установлен демонстрационный умный дисплей SberPortal — его компания также представила на конференции, посвященной своему редизайну.
24 сентября Сбербанк официально отказался от части «-банк» в своем названии — теперь он просто «Сбер». Тогда же руководители банка сообщили, что некоторые отделения будут переоборудованы: в них появятся детская комната, кофемашины, постаматы для получения посылок «СберЛогистики», столики для общения клиентов и сотрудников, специальная биометрическая система для распознавания посетителей.