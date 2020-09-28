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Суд в США отложил запрет на скачивание TikTok в стране

Семён Гудошников
Сегодня в 14:17

Окружной суд в Вашингтоне отложил запрет на скачивание TikTok из магазинов приложений на территории страны за несколько часов до его вступления в силу. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о временной приостановке указа президента США Дональда Трампа о запрете скачивать TikTok. Решение принято за четыре часа до вступления ограничений в силу, — если бы суд не принял его, Apple и Google должны были удалить приложение из App Store и Google Play. При этом суд не заблокировал запреты, которые начнут действовать с 12 ноября.

Ходатайство об отмене запрета подала компания-владелец TikTok ByteDance. Это дало ей больше времени на заключение сделки по продаже части сервиса Oracle и Walmart, отмечает издание.

История борьбы Трампа с TikTok началась 7 августа — тогда президент США потребовал в течение 45 дней продать приложение американской компании. Основными претендентами на покупку изначально назывались Microsoft совместно с торговой сетью Walmart, а также IT-гигант Oracle. Позже стало известно, что сделка с Microsoft не состоится, а техническим партнером TikTok в США станет Oracle.

После этого Минторг США издал указ, который запрещает с 20 сентября распространение и поддержку TikTok в стране. Сообщалось, что, если до 12 ноября получится решить проблемы, которые TikTok создает американской нацбезопасности, запрет может быть снят.

20 сентября президент США Дональд Трамп одобрил сделку по покупке 20% акций TikTok американскими компаниями Oracle и Wallmart. В результате сделки TikTok будет принадлежать новой компании TikTok Global, штаб-квартира которой будет расположена в США, возможно, в Техасе. Oracle получит 12,5% компании, Wallmart — 7,5%.

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